كلوديا مارشليان تروّج للموسم الجديد من "ستار أكاديمي"

حثت الكاتبة كلوديا مرشليان، بصفتها مديرة الأكاديمية في برنامج "ستار أكاديمي" المتحمسين للمشاركة في الموسم 12 من البرنامج بتعبئة الإستمارة المنشورة على الموقع الخاص في البرنامج.

وكتب كلوديا عبر حسابها الخاص على "إنستغرام": للإشتراك بستار أكاديمي 12 أدخل عالموقع واملء الإستمارة. متحمسين للموسم الجديد؟؟"

يشار إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج نشرت فيديو على "فايسبوك" يتضمن مقاطع خاصة تعود الى نجم ستار أكاديمي الراحل رامي الشمالي، الذي قضى بحادث سير مؤسف، يتضمن مشاهد من مشاركته في البرنامج، وتكريمه وتشييعه بعد وفاته، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم قريباً عرض خاصة عنه مهداة إلى روحه.