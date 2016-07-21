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مكسيم خليل يتحدث عن دسائس ويوقع على مسلسل رمضان 2017 مع هذه الممثلة

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الأربعاء 20-07-2016 18:51

إختار الممثل السوري صورتين تجمعه بزميله الممثل قيس الشيخ نجيب، بدا فيهما وهما ينظران بنظرات مريبة، دفعت مكسيم الى التعليق عليها، بعد نشرهما عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام":" قيسووو.!! ذكرني شو كانت السيرة هون ؟؟ حاسس في مشروع دسّة أو مؤامرة!! ولا بريئة!! (من كواليس مسلسل ياريت)".
وكان مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، قد تشاركا في بطولة مسلسل "يار ريت" مع ماغي بو غصن وباميلا الكيك الذي عرض في رمضان 2016.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر مؤكدة لـ "سيدتي نت" أن مكسيم خليل قد وقع على بطولة مسلسل يجمعه بالممثلة ستيفاني صليبا، وسيتم عرضه في رمضان المقبل.

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سيدتي