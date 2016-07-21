نجوم لبنان يتسابقون على طرح الأغنيات وتبادل التهاني

تتلقى الفنانة هيفاء وهبي التهاني، ليس فقط من المعجبين بعد طرح أغنيتها الجديدة "أهضم خبرية"، بل أيضاً من عدد من الزملاء الفنانين الذي عبروا لها عن إعجابهم بجديدها.

نوال الزغبي إستغلت الفرصة، وهنأت هيفاء على أغنيتيّ "ما تجي نرقص" و"اهضم خبرية"، بما أنها طرحتها في وقت متقارب. نوال غردت على "تويتر": "هيفا حياتي ألف مبروك، مش بس الأغاني حلوين، أنتي اللي بتحليهن أكتر، بحبك"، فجاءها الردّ من هيفاء :"الله يبارك فيكي يا ألذ وأحلى ديفا، إنتِ حبيبة قلب لبنان، وأنا كمان بحبك قد الدني".

كذلك تبادل راغب هيفاء وراغب علامة التهاني بمناسبة طرح جديدهما، فبعد أن غردت هيفاء لراغب الذي طرح أغنية "شفتك إتلخبطت" قبل عدة أيام"، كاتبة "ألف مبروك صديقي العزيز راغب علامة على أغنيتك الجميلة شفتك تلخبطت” نحنا كمان وقت منشوفك منتلخبط"، فجاءها الرد من راغب بطريقة ذكية "شكراً صديقتي العزيزة، وهيدي أهضم خبرية".

يشار إلى ان الساحة الفنية في لبنان، شهدت في الأيام الخيرة إقبالاً من النجوم على طرح أغنيات جديدة، من بينهم راغب علامة ونجوى كرم، واليسا، وهيفاء وهبي، وكارول سماحة.