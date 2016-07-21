ياسمين عبد العزيز تعود لـ "الدادة دودي"

أكد المؤلف والسيناريست نادر صلاح الدين كاتب فيلم "الدادة دودي"، اتفاقه مع النجمة ياسمين عبد العزيز على تقديم جزء ثاني من العمل، بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول، مشيراً إلى أن ياسمين كانت ترغب بتصوير الفيلم قبل موسم عيد الأضحى، ولكنه لم ينته بعد من كتابة الجزء الجديد.

الفيلم الجديد سيبدأ من نهاية أحداث الجزء الأول، ويرصد مسيرة الدادة دودي مع أطفال لواء الشرطة بعد توبتها النهائية عن السرقة والنصب، ولم يعرف بعد هل سيوافق النجم سامح حسين على الاستمرار داخل فريق عمل الجزء الثاني، أم سيفضل البقاء كنجم أول لأفلامه، ولكن المؤكد أن الفنان صلاح عبدالله سيشارك بنفس دوره، ويتم الان البحث عن أطفال الفيلم لمعرفة إن كانوا يصلحون لتقديم نفس أدوارهم بالجزء القادم أم سيتم البحث عن فريق عمل جديد.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت هذا العام بفيلم "ابو شنب" وتعاقدت على بطولة مسلسل لموسم رمضان 2017، وإذا نجحت في تصوير وعرض الجزء الثاني من فيلم "الدادة دودي" ستكون المرة الأولى التي تنافس بموسمي أعياد الفطر والأضحى بعام واحد.