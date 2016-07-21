بالصور.. Rohit Khandelwal اول هندي يفوز بقلب ملك جمال العالم

حاز عارض الأزياء والممثل الهندي Rohit Khandelwal على لقب ملك جمال العالم للعام 2016، ليصبح أول هندي يفوز بهذا اللقب.

أقيم الحفل يوم الثلاثاء 19 يوليو في Southport Theatre and Convention Centre بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنافس على اللقب 47 شاباً من مختلف بلدان العالم.

Khandelwal البالغ من العمر 26 عاماً، حصل على مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار أمريكي، وسيمثل بلده الهند في العديد من المسابقات العالمية منها: Mobstar People’s Choice و World Talent و World Multimedia Award وغيرهم...

الملك تسلم العباءة من Nicklas Pedersen، ملك جمال العالم للعام 2014.

حل في المركز الثاني Fernando Álvarez من بورتوريكو، بينما حل ثالثاً المكسيكي Aldo Esparza Ramírez.

قدم الحفل كل من الفيليبينية Megan Young وملك جمال انكلترا السابق Jordan Williams و Frankie Cena ملك جمال كندا 2012.

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