أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. Rohit Khandelwal اول هندي يفوز بقلب ملك جمال العالم

Google+ Print

الأربعاء 20-07-2016 23:47

حاز عارض الأزياء والممثل الهندي Rohit Khandelwal على لقب ملك جمال العالم للعام 2016، ليصبح أول هندي يفوز بهذا اللقب.

أقيم الحفل يوم الثلاثاء 19 يوليو في Southport Theatre and Convention Centre بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنافس على اللقب 47 شاباً من مختلف بلدان العالم.

Khandelwal البالغ من العمر 26 عاماً، حصل على مبلغ مالي قدره 50 ألف دولار أمريكي، وسيمثل بلده الهند في العديد من المسابقات العالمية منها: Mobstar People’s Choice و World Talent و World Multimedia Award وغيرهم...

الملك تسلم العباءة من Nicklas Pedersen، ملك جمال العالم للعام 2014.

حل في المركز الثاني Fernando Álvarez من بورتوريكو، بينما حل ثالثاً المكسيكي Aldo Esparza Ramírez.

قدم الحفل كل من الفيليبينية Megan Young وملك جمال انكلترا السابق Jordan Williams و Frankie Cena ملك جمال كندا 2012.

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي