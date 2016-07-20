أخبار العراق.. استقالة وزير عراقى جديد

أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الذى يسعى إلى تشكيل حكومة جديدة من أجل تنفيذ إصلاحات وعد بها لمكافحة الفساد، أنه قبل استقالة وزير جديد، بحسب ما أعلن مكتبه الاربعاء.

وأعلن العبادى الاربعاء أنه قبل "استقالة وزير التعليم العالى حسين الشهرستانى، وكان العبادى قبل الثلاثاء استقالة خمسة وزراء هم وزير النفط، وزير النقل، وزير الاعمار والاسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة، اضافة الى وزير الداخلية".

فى إبريل حاول العبادى تشكيل حكومة جديدة مؤلفة حصرا من تكنوقراط لكنه جوبه بمعارضة الاحزاب السياسية لهذه الفكرة، ولم يوافق البرلمان سوى على بعض الاسماء التى رشحها رئيس الوزراء، وذلك اثر جلسات برلمانية سادتها الفوضى.