أخبار ليبيا.. تظاهرات فى مدن ليبية تنديدا بالوجود العسكرى الفرنسى

شارك مئات الليبيين الاربعاء فى تظاهرات شهدتها عدة مدن ليبية تنديدا بالوجود العسكرى الفرنسى فى هذا البلد الذى يعيش فوضى امنية منذ العام 2011 ويخوض حربا ضد تنظيم داعش.

ونظمت التظاهرات فى العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) ومدن اخرى بعد ساعات من اعلان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند مقتل ثلاثة جنود فرنسيين خلال مهمة استطلاع فى ليبيا.

وهى المرة الاولى التى تؤكد فيها باريس وجود قوات فرنسية فى ليبيا الغارقة فى الفوضى الامنية منذ الاطاحة بنظام معمر القذافى عام 2011.

فى طرابلس، تظاهر المئات فى ساحة الشهداء ورفعوا لافتات تندد بالوجود العسكرى الفرنسى كتب على احدها "لا للاستعمار الفرنسي"، وعلى اخرى "هولاند ارفع يدك عن ليبيا"، بحسب ما افاد مصور وكالة فرانس برس.