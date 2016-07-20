محافظ الوادى الجديد يناقش مشروعات الانتاج الحيواني والمحلات التجارية للشباب

ترأس اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعلن عشماوي خلال الاجتماع أنه قد صدرت عدة قرارات لإقامة مشروعات هامة علي أرض المحافظة، منها قرار رقم 1720 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 31,84 فدان بقرية الشيخ مفتاح لصالح الصندوق الإجتماعي للتنمية، لإقامة مزرعة إنتاج حيواني وصدر قرار رقم 844بتخصيص مساحة 2600م2 بمدينة الخارجة لصالح الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، لإقامة فرع للهيئة بالمحافظة، وذلك لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلي صدور قرار 1721 بتخصيص مساحة 19 فدان، بإعتبارها أرض أثرية ومملوكة للدولة بالكيلو 7 طريق الخارجة / الداخلة، حيث أكد عشماوي، بأنه تم إعتماد مبلغ 70 مليون جنيه، من الصندوق الإجتماعي للتنمية لإقامة مشروعات للشباب بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر.

وأعلن المحافظ، بأنه تم إختيار عدد 2 قريه، وهما قرية أبو هريرة وأبو منقار، لإنارتهم بواسطة هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة لتزويدها بالطاقة من خلال الـ “فوتوفولتية”، كما تم التصديق علي مبلغ 8,330 مليون جنيه، من صندوق تحيا مصر، لإنهاء تصنيع عدد 20 محل تجاري سابق التجهيز، وسيتم توقيع بروتوكول رباعي بين المحافظة ووزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر والصندوق الإجتماعي قريبًا.

وأضاف بأنه سيتم دعم المحافظة بعدد 30 تاكسي للشباب كدفعة ثانية، يتم توزيعها حسب إحتياج المراكز، وأيضا سيتم توزيع عدد 400 رأس ماشية علي الشباب قريبًا، كدفعة ثانية من مشروعات الإنتاج الحيواني المقدمة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحه 3000 م2 لصالح المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد بالمجان، لإقامة معهد أزهرى بمركز بلاط ( ابتدائي – إعدادى – ثانوي)، و وافق المجلس على تخصيص مساحه 1000 م2، بمركز الفرافرة لصالح الهئيه العامة للاستعلامات بالمجان، لإنشاء مركز إعلامى عليها.

وشدد عشماوي، خلال الإجتماع بضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال الترميمات والصيانة بعدد 34 مدرسة مدرجة، في خطة العام المالي 2016 / 2017 لتدخل الخدمة العام الدراسي القادم، بالإضافة إلي ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية.