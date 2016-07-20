​ محافظ أسوان: تطبيق تعريفة التاكسى الجديدة‎ وعدم الأستجابة لوقفتهم الأحتجاجية

​أكد اللواء مجدى حجازى، على أن تطبيق نظام العداد لسيارات التاكسى الحديثة إعتباراً من 15 يوليو الجارى وأيضاً التعريفة الجديدة لسيارات التاكسى التى تعمل بدون عداد داخل مدينة أسوان طبقاً للمسافات وخطوط السير المختلفة، وخاصة انها لاقت ترحيب جماهيرى كبير وإرتياح فى الشارع الأسوانى لأنها جاءت بناءاً على مطلب شعبى من المواطنين والسائقين الشرفاء، وانه لن يتم الاستجابة للوقفة الاحتجاجية التى نظمها اليوم عدد قليل من السائقين والذين اعلنوا عن رفضهم للبنديرة الجديدة لحرص المحافظة على تخفيف الأعباء المعيشية و اليومية عن كاهل الجميع من خلال تحقيق التوازن بين مطالب المواطن والزائر وراكب التاكسى ومطالب السائقين وأسرهم.

لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة ستساهم فى زيادة معدلات الطلب على التاكسى من المواطنين وبالتالى زيادة دخل السائقين والذين كانوا يعانوا من ضعف الإقبال عليهم حيث لم تشهد أجرة التاكسى أى تعديلات منذ عام 1994.

فيما أكد هلال الدندراوى رئيس إتحاد عمال أسوان، على رفض إتحاد العمال ونقابة السائقين محاولة قلة من السائقين بالإحتجاج على تطبيق التعريفة الجديدة للتاكسى مع ضرورة تطبيق قانون التظاهر عليهم لأنهم يحاولون إفساد المنظومة الجديدة والتى أتفق عليها الجميع من ممثلى السائقين والنقابة التى تمثلهم وأيضاً الجهات التنفيذية برئاسة محافظ أسوان ومديرى المواقف والمرور والطرق،علاوة على ممثلين عن المواطنين أنفسهم، مشيراً إلى أن أبوابنا مفتوحة أمام أى مطالب تقدم من السائقين وسندافع عنهم فى حالة وجود أى ظلم واقع عليهم خاص بالمنظومة الجديدة حيث كان من الأولى لهذه القلة من السائقين بأن يسلكوا الطريق الشرعى وهو النقابة للتشاور مثلما حدث من قبل لرفع هذه المطالب للسيد المحافظ والمسئولين إذا كانت موضوعية وتصب فى الصالح العام.

وكشف هلال الدندراوى، عن أن تطبيق المنظومة الجديدة جاء فى الأساس بعد أن طلب غالبية سائقى التاكسى من نقابتهم بوضع نظام للبونديرة وإقرار أجرة للتاكسى الـ 7 راكب ورفعها لمحافظ الإقليم وذلك بعد تكرار مشاكلهم مع الركاب بسبب الإختلاف على الأجرة، بجانب شكواهم من قيام بعض سائقى الملاكى بالعمل كتاكسى وأيضاً شكواهم من المطبات العشوائية وحالة الطرق،

موضحاً بأنه تم عقد إجتماع موسع مع 35 سائق يمثلون تاكسى مدينة أسوان وباقى مدن ومراكز المحافظة وبحضور محمد ربيع رئيس نقابة السائقين ورئيس إتحاد عمال أسوان وممثلين عن المواطنين، حيث تم عرض كافة المشاكل والمقترحات والرؤى مع الرجوع أيضاً للتجارب المماثلة فى المحافظات الأخرى من أجل الوصول إلى متوسط لتعريفة الأجرة المقررة بعد الأخذ بدراسة علمية تم تقديمها من إدارة المواقف.

وأضاف الدندراوى، بأنه تم الوصول إلى تسعيرة محددة بالتعريفة بالإتفاق مع جميع عناصر المنظومة ثم تم عرض ذلك فى إجتماع برئاسة محافظ أسوان وحضور جميع التنفيذيين المختصيين بالإضافة إلى إستاذ متخصص فى الطرق من كلية الهندسة بجامعة أسوان ليعقب ذلك تطبيق النظام الجديد والذى يرتكز على فتح البونديرة لعداد التاكسى بواقع 4 جنيهات ويتم إحتساب سعر الكيلو متر الواحد بمبلغ واحد جنيه، وقد تم تحديد هذه القيمة على أساس إستهلاك المركبات من الوقود ورغبات السائقين والركاب، بالإضافة إلى تحديد أسعار مناسبة للتاكسيات 7 راكب بدون عداد لكل خط سير طبقاً للمسافة وطبقاً لخط السير على أن يتم وضع التعريفة الجديدة على زجاج جميع سيارات التاكسى لتعريف المواطنين بها، مؤكداً بأنه بناءاً عليه تم إصدار قرار محافظ أسوان لبدء العمل بالمنظومة الجديدة مع إعطاء تكليفات لمديرى الطرق والمرور والمواقف لتسهيل عمل السائقين وإنهاء الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك من الفحوصات الفنية للعدادات وتركيبها بسيارات التاكسى الحديثة بإجمالى 576 سيارة ، بجانب توعية السائقين بالسلوكيات المطلوبة فى التعامل مع المواطنين وهو الذى تم نشره على السائقين من خلال النقابة وأيضاً بوسائل الإعلام المختلفة.