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محكمة النقض تؤيد صحة عضوية نواب دائرة حلوان فى البرلمان

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محكمة النقض تؤيد صحة عضوية نواب دائرة حلوان فى البرلمان محكمة النقض تؤيد صحة عضوية نواب دائرة حلوان فى البرلمان
قضت محكمة النقض، ببطلان الطعن رقم 145 لسنة 85 قضائية طعون مجلس النواب، المقدم من سعد بطيحة، وأيدت صحة عضوية نواب الدائرة 23 محافظة القاهرة (حلوان) فى البرلمان.

واختصم الطعن كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بمحافظة القاهرة، ورئيس مجلس النواب، وأمين عام مجلس النواب.

وأيدت صحة عضوية كل من النواب: دينا عبد العزيز، وحمدى عبد الوهاب، وإسماعيل على نصر، ورضا أحمد سليمان البلتاجى.
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>- ننشر نص حكم "النقض" بتنصيب عمرو الشوبكى فى البرلمان بدلا من أحمد مرتضى

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