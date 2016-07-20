ننشر فيديو اعترافات أفراد شبكة مافيا تجارة الأعضاء البشرية فى المرج

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو لاعترافات أعضاء شبكة الأعضاء البشرية بالمرج، بالإضافة إلى اعترافات الشباب المجنى عليهم الذين تم استقطابهم وإقناعهم ببيع أعضائهم البشرية بمقابل مادى.

ويكشف مقطع الفيديو، الذى حصل عليه "اليوم السابع"، لاعترافات أفراد التشكيل العصابى والمجنى عليهم، عن كواليس خطيرة عن هذه الشبكة التى تعمل على استقطاب الشباب الصغير والمتعثرين ماديًا وإغرائهم بالمال مقابل التنازل عن أعضائهم البشرية، سواء كانت "كلى أو فص كبد أو غيرها من الأعضاء"، بالإضافة إلى قيام هذا التشكيل العصابى باصطياد أطفال الشوارع بمنطقة رمسيس وإغرائهم بالمال مقابل التنازل عن أعضائهم البشرية.

وكشف بعض المجنى عليهم، أن أحد الحالات من المجنى عليهم توفى خلال العملية، بعد أن تم أخذ كليته فما كان من الطبيب ومعاونيه من السماسرة إلا أن أخذوا جثة المجنى عليه وتخلصوا منها فى مقابر السيدة زينب فى أحد المقابر المهجورة حتى لا ينفضح أمرهم.

وأوضح أحد الشباب المجنى عليهم، أن شخص شهرته "مزيكا" هو من يقوم باستدراجهم ومن ثمَّ إقناعهم بالفكرة وبيع أعضائهم البشرية بمقابل مادى، مؤكدًا أنه هذا الشخص يقوم باستقطاب ضحاياه من ميدان رمسيس، حيث يستهدف فى استقطابه الشباب من عمر 16 عامًا مستغلاً حاجتهم المادية وإغرائهم بالمال، مشيرًا إلى أنه يقوم بعد ذلك باصطحاب ضحاياه إلى مستشفى "عين شمس"، حيث يتصل بشخص يعمل بالمستشفى والذى يقوم بدوره بتسهيل الإجراءات والتحاليل تمهيدًا لإجراء العملية بأحد المستشفيات بمنطقة المعادى، مضيفًا أنه بعد إجراء العملية وأخذ "الكلى" يتم النصب على الضحية وعدم إعطائه المبلغ المتفق عليه.



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ضحايا عصابة الأعضاء البشرية أمام النيابة: "بعنا كليتنا ونصبوا علينا"