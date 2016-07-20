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بالفيديو - بعد دخوله بدقيقة.. تريزيجيه يسجل هدفا لأندرلخت في هيرينفين

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بالفيديو - بعد دخوله بدقيقة.. تريزيجيه يسجل هدفا لأندرلخت في هيرينفين بالفيديو - بعد دخوله بدقيقة.. تريزيجيه يسجل هدفا لأندرلخت في هيرينفين

سجل محمود حسن "تريزيجيه" جناح أندرلخت يوم الأربعاء هدفا لفريقه في شباك هيرينفين الهولندي بعد دخوله للملعب بدقيقة واحدة.

ويلعب أندرلخت مباراة ودية مع الفريق الهولندي استعدادا لانطلاق الدوري البلجيكي نهاية هذا الشهر.

وجلس تريزيجيه على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، حتى دخل إلى الملعب في الدقيقة 70.

بعد دخوله بدقيقة واحدة سجل لاعب الأهلي السابق هدف فريقه الثاني ليتقدم النادي البلجيكي 2-1، قبل أن تنتهي المباراة بفوز أندرلخت 3-1.

الهدف الذي سجله من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء هو الرابع لتريزيجيه في المباريات الستة التي لعبها مع أندرلخت منذ بداية معسكر الاعداد.

رغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات الموسم الماضي إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

شاهد هدف تريزيجيه من هنا

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فيديو اليوم السابع

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