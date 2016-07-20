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تناول المكسرات مع الحد من اللحوم يقلل الإصابة بالسكر بنسبة 22%

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تناول المكسرات مع الحد من اللحوم يقلل الإصابة بالسكر بنسبة 22% تناول المكسرات مع الحد من اللحوم يقلل الإصابة بالسكر بنسبة 22%
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة واشنطن، أن تناول "الصحية" الموجودة فى الزيوت النباتية والمكسرات، والسمك قد تبقى مرض السكر بعيداً من خلال تحسين تنظيم الجسم للسكر فى الدم.

وأوضح الباحثون أن استبدال اللحوم ومنتجات الألبان بالدهون الصحية الموجودة فى الزيوت الطبيعية والمكسرات يقلل من فرص الإصابة بمرض السكر من اللنوع 2.

وحلل الباحثون بيانات 102 تجربة شملت أكثر من 5000 شخص بالغ، تقارن بين الحميات الغذائية المختلفة، ووجدوا أن الوجبات الغذائية الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة لها تأثير مفيد للسيطرة على نسبة السكر فى الدم.

وتوصل العلماء فى معرض أبحاثهم إلى أنه مجرد تغيير 5% من النظام الغذائى السىء يخفض نسبة خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 بمعدل 0.1% على المدى الطويل.

وأضاف الباحثون بقيادة الدكتور داريوش مظفريان، من جامعة تافتس فى ماساتشوستس الأمريكية أن هذا التغيير يحد من الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بنسبة 22% وأمراض القلب والشرايين بنسبة 6.8%.


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