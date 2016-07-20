محمد سعد بديل أحمد السقا فى فيلم “الكنز”

يستعد المخرج شريف عرفة للبدء فى تصوير فيلمه الجديد “الكنز” الذي يشارك في بطولته الممثل محمد رمضان.

قال شريف عرفة فى تصريح خاص إنه استقر على أبطال العمل، وهم روبى وهند صبري وأحمد رزق.

وتابع: “انضم الممثل محمد سعد للفريق عمل الفيلم، ليحل بديلا عن الممثل أحمد السقا بعد اعتذاره عن المشاركة في بطولة العمل”.

وأكد عرفة أن اعتذار السقا جاء لأسباب خاصة به، رافضا الحديث عن الموضوع.

فيلم “الكنز” من تأليف عبد الرحيم كمال الذي يعمل حاليا علي الانتهاء من كتابة أحداث الفيلم، وإنتاج وليد صبري.

كان السقا صرح في مايو الماضي عندما حل ضيفا على برنامج “صاحبة السعادة”، عن بدء استعداداته ليشارك رمضان بطولته فيلمه المقبل تحت قيادة شريف عرفة، وقال إن الفيلم موضوع تنفيذ لم يتم حسمه بعد، ولكن بالفعل هناك فكرة لفيلم يجمعهما والأخبار المنتشرة صحيحة. (

من ناحية أخرى، يُعرض حاليا لأحمد السقا في دور السينما فيلم فيلم “من 30 سنة” بطولة منى زكي وشريف منير ونور وميرفت امين وصلاح عبد الله ويعد هو الانتاج السينيمائي الاول لشركة “تالنت دبليو ام” لصاحبها منظم الحفلات الشهير والمنتج “وليد منصور”.

ويدور الفيلم حول كوابيس تطارد شريف منير في كل ليلة يغط خلالها في النوم، وفي كل حلم يجد نفسه يقتل شخصية لا يعرفها، وعندما يستيقظ يقتلهم بالفعل، فيلجأ إلى صديقه أحمد السقا لعله يساعده في مشكلته، والذي ينطلق لإبلاغ الشرطة عن تلك الجرائم القاسية، ليخلو له الجو ويفوز بحب صديقتهما منى زكي التي يتعلق قلب شريف بحبها أيضا.