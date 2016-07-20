بالصور .. فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك بالأسبوع الثقافي المصري بمالاوى‎

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة

، فى فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى الثانى المقام بـ ليلنجواى بدولة مالاوى، وذلك فى الفترة من 18 إلى 25 يوليو الحالى.

وقال شعبان حسين مدير الفرقة، أن الفرقة شاركت فى حفل الإفتتاح وقدمت مجموعة من الرقصات والتابلوهات واللوحات الفنية والراقصة الشعبية المستوحاة من البيئة الأسوانية التى تعبر عن النوبة منها : الكف، الأراجيد، السوق، الفرح النوبى، النجراشاد ، التاتا، بمشاركة اساتذة وطلاب جامعة ليلنجواى لإحياء احتفالية مصرية افريقية مالاوية جميلة مكملة للجانب الاكاديمى.

واضاف حسين، ان الاسبوع الثقافى سيتضمن عدد من الفاعليات اليومية وستشمل المشاركة فى الاحتفال بالعيد الوطنى المصرى “23 يوليو”، وكذلك الحفل الرئيسى باحدى فنادق العاصمة ليلنجواى والمتوقع ان يشارك فيها البروفيسور”موتاريكا” رئيس جمهورية مالاوى تكريما للثقافة المصرية والافريقية.