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نائب المنيا: هناك تقصير واضح من الكنيسة والأزهر فى تجديد الخطاب الديني بالمحافظة

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نائب المنيا: هناك تقصير واضح من الكنيسة والأزهر فى تجديد الخطاب الديني بالمحافظة نائب المنيا: هناك تقصير واضح من الكنيسة والأزهر فى تجديد الخطاب الديني بالمحافظة

النائب البرلماني سمير أبو طالب

قال النائب البرلماني سمير أبو طالب، إن مركز سمالوط يعد من أكبر المناطق الحاضنة لعمليات هجرة الأطفال القصر بطريقة غير شرعية، مشددًا على أن محافظة المنيا تعتبر من المحافظات الطاردة للسكان.

وأضاف أبو طالب خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هناك تقصير واضح من الكنيسة والأزهر فى تجديد الخطاب الديني داخل المحافظة.

وأكد أبو طالب أن انتشار الأمية داخل محافظة المنيا تعد السبب الرئيسي فى تكرار الأحداث الطائفية، لافتًا إلى أن المشاجرات لا تنظر لديانة أصحابها، ولكن التركيز الإعلامي على محافظة المنيا جاء بعد حادثة قرية الكرم التابعة للمحافظة.

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