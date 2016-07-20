كارتر: نشر 560 جنديًا للمساعدة فى معركة الموصل وفرنسا ترسل حاملة طائرات

قال آشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكى، إن شركاء الولايات المتحدة على الأرض لديهم ما يلزم لهزيمة داعش، لافتاً إلى أن فرنسا سترسل حاملة الطيران شارل ديجول لشن غارات جوية على داعش، مضيفاً أن هناك دولاً عدة مستعدة لتقديم المزيد من المساعدة لمحاربة داعش.

وأوضح كارتر فى مؤتمر صحفى، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قرر نشر 560 جنديًا إضافيًا لمساعدة القوات العراقية فى معركة الموصل، موضحاً أن الولايات المتحدة قررت نقل المعركة إلى أرض العدو، ولكن لن تستريح قبل القضاء عليه.

وأضاف كارتر، أن الحملة على داعش لها 3 أهداف؛ أهمها تدمير التنظيم فى سوريا والعراق، موضحاً حرصهم على عدم الإضرار بالمدنيين وحماية أوطاننا من هجماته، لافتاً إلى أن الحملة تسعى لاستهداف التنظيم الإرهابى داعش فى أى مكان يظهر فيه فى العالم.

آشتون كارتر: مقتل 20 داعشيا مسئولين عن التخطيط لهجمات خارجية فى غارات للتحالف

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