نفاد تذاكر أولى حفلات السوريه «فايا يونان» بمصر ‎

كتب-مصطفى حمزة

كشفت الفنانه السوريه فايا يونان عن نفاد التذاكر المخفضه للطلبه، بأولى حفلاتها بمصر،ومن المقرر اقامته بالمسرح المكشوف يوم 8اغسطس المقبل.

فايا، التى اتفقت مع د.ايناس عبد الدايم “رئيس الاوبرا”.على تقديم سلسلة حفلات لاول مرة بمصر.اكدت ان الإدارة ابلغتها بنفاد اكتر من نصف مجموع التذاكر بعد يوم واحد من طرحها للحجز إليكترونيًا.

ووجهت الفنانه السوريه التى يعتبرها الكثيرون “فيروز هذا العصر”،رساله للجمهور المصرى،قالت فيهاالاحبه بالمحروسه شكرا من القلب على كل رساله وكلمة ترحيب وصلتنى منكم شرفتونى واخجلتونى.