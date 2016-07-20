أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نفاد تذاكر أولى حفلات السوريه «فايا يونان» بمصر ‎

Google+ Print
نفاد تذاكر أولى حفلات السوريه «فايا يونان» بمصر ‎ نفاد تذاكر أولى حفلات السوريه «فايا يونان» بمصر ‎

أرشيفية

كتب-مصطفى حمزة

كشفت الفنانه السوريه فايا يونان عن نفاد التذاكر المخفضه للطلبه، بأولى حفلاتها بمصر،ومن المقرر اقامته بالمسرح المكشوف يوم 8اغسطس المقبل.

فايا، التى اتفقت مع د.ايناس عبد الدايم “رئيس الاوبرا”.على تقديم سلسلة حفلات لاول مرة بمصر.اكدت ان الإدارة ابلغتها بنفاد اكتر من نصف مجموع التذاكر بعد يوم واحد من طرحها للحجز إليكترونيًا.

ووجهت الفنانه السوريه التى يعتبرها الكثيرون “فيروز هذا العصر”،رساله للجمهور المصرى،قالت فيهاالاحبه بالمحروسه شكرا من القلب على كل رساله وكلمة ترحيب وصلتنى منكم شرفتونى واخجلتونى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا