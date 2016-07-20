مقتل طالب أزهرى فى مشاجرة مع أبناء عمومته بدسوق كفر الشيخ

لقى إبراهيم محمد إبراهيم، 18 سنة، طالب بالثانوية الأزهرية، من إحدى قرى مركز دسوق، مصرعه متأثراً بإصابته بطعنات بالصدر والبطن، واشتباه نزيف بالبطن، أثناء مشاجرة مع أبناء عمومته لخلافات على شارع مشترك بينهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بورد إشارة من الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام مستشفى دسوق العام، بوصول إبراهيم محمد 18 سنة، مصاباً بطعنتين بالصدر والبطن، واشتباه نزيف بالبطن، وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبسؤال "بسيونى إ.ا"، 48 سنة، عم المتوفى، الموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، اتهم كلاً من "محمد.ع.م.ا"، 23 سنة، وأشقائه، "إبراهيم"، 37 سنة، و"عادل"، 40 سنة، و"باسم"، 19 سنة، طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

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