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الداخلية تضبط 2 كيلو ذهب سرقها لصوص من جواهرجى بسوهاج

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الداخلية تضبط 2 كيلو ذهب سرقها لصوص من جواهرجى بسوهاج الداخلية تضبط 2 كيلو ذهب سرقها لصوص من جواهرجى بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة اصحاب محلات الذهب بسوهاج

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج اخطارا من العميد خالد الشاذلي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد ورود بلاغ من مرزوق جابر محارب صائغ يفيد انه اثناء ذهابة الي منزلة وبحوزته كمية من الذهب ملكة وأخرين ومبلغ مالى 15 ألف جنيها قام اثنين يستقلون توكتوك بسرقته بالقوة ولم يتهم احد .

وتم تشكيل فريق بحث ضم كلا من النقباء محمد حسن حماد معاون أول مباحث البلينا وخيرى شرقاوى والسيد نور الدين وحسين فخري وأحمد جمال بإشراف العقيد محمد علي رئيس فرع البحث والرائد محمود صبري رئيس المباحث حيث تم التوصل الي هوية 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المشغولات الذهبية وهم "عمرو .ص" وأخرون، وبعد تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين الذين ارشدوا علي مكان المسروقات وتبين انها عبار عن أكثر من 2000 جرام من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي 27 الف جنيها وتوكتوك ، واحال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الامن العام المتهمين للنيابة.

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