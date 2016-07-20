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أجهزة من عوالم الديجيتال لطفلك

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الأربعاء 20-07-2016 11:40

نقدم لك معلومات مركزة عن كل ما يتعلق بالأجهزة الإلكترونية والذكية، من حيث أنواعها وتأثيرها على الطفل، وذلك على لسان الخبراء والأطباء.


تدرجها لك مهندسة الكمبيوتر زهرة سميح، وهي متداولة في الأسواق، يستخدمها الأطفال في مختلف أعمارهم:

أنواع الأجهزة الإلكترونية:
- أي باد: يعد الأكثر انتشاراً حالياً، وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر لوحي صغير الحجم، يسمح بالوصول للإنترنت، ويعمل باللمس، ويمكن تحميل الألعاب والبرامج عليه.
- أي فون/ جالاكسي: هاتف ذكي متصل بالإنترنت، ويمكن تحميل بعض الألعاب عليه.
- بلاي ستيشين: جهاز مخصص للألعاب يعمل بالأسطوانات والجديد منه متصل بالإنترنت، ويمكن من خلاله التفاعل والاشتراك مع لاعبين من دول مختلفة.


- إكس بوكس: شكل آخر من الأجهزة المخصصة للألعاب يشبه في مميزاته البلاي ستيشن، بالإضافة إلى تميزه بجودة الألعاب ودقتها.
- وي: جهاز مخصص لألعاب الحركة. يعتمد على الاستشعار بالحركة في خوض اللعبة.
- بي إي سبي سلم: النسخة المصغرة من البلاي ستيشن، وميزته صغر حجه.


- كمبيوتر محمول للأطفال: وهو جهاز يشبه اللاب توب ذو حجم صغير، وعادة ما يكون تعليمياً أو تثقيفياً متوفراً في محلات ألعاب الأطفال، ويختلف حسب محتواه.

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سيدتي