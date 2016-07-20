لين العظام وأهمية فيتامين"د"

يعتبر البيض ومنتجات الألبان من المصادر الحيوانية الهامة لفيتامين"د"، إضافة لأشعة الشمس وخاصة موجاتها فوق البنفسجية؛ فهي تساعد على تكوين هذا الفيتامين تحت الجلد.



عن مرض لين العظام ونوعية الغذاء المطلوب تحدثنا الدكتورة سعيدة عبد الرحمن...أستاذة الأطفال بجامعة عين شمس.

* يحدث لين العظام عند الأطفال نتيجة لنقص فيتامين "د"، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في الأمعاء وترسيبه في العظام.

* لبن الأم لا يعتبر مصدراً كافيا لفيتامين"د"، وكذلك اللبن الحليب، والرضيع معرض للإصابة بلين العظام إذا لم يحصل على حاجته من هذا الفيتامين خارجياً.

* يرجع نقص فيتامين"د" إلى عدم تعرض الطفل لأشعة الشمس وخروجه في الهواء الطلق، وللأشعة فوق البنفسجية، التي تساعد على تكوينه تحت الجلد.



* احذري الإفراط في تعرض الطفل لأشعة الشمس في فترة الظهيرة؛ خوفا من حدوث ضربة شمس، وتعتبر الساعة السابعة إلى العاشرة صباحاً هي أنسب توقيت.

* الإسهال المتكرر والنزلات المعوية تؤديان إلى فقدان فيتامين "د" مع براز الإسهال، وبالتالي عدم امتصاصه من الأمعاء.

* على كل أم أن تدرك أن المهارات الحركية من جلوس ووقوف ومشي..وإن كانت تكتسب بالفطرة، لكن يجب تمرين الطفل عليها ومساعدته على أدائها.



* أعراض لين العظام تتجلى في تأخر الطفل في الجلوس وحده بدون مساعدة بدءاً من الشهر السادس، ومع لين العظام يتأخر إلى ما بعد الشهر الثامن.

* من مظاهر لين العظام..تأخر الطفل في الوقوف بمفرده حتى نهاية العام الأول من العمر، ثم التأخر في المشي بعد ذلك حتى نهاية العام الثاني.

* تأخر ظهور الأسنان حتى نهاية العام الأول من العمر، والأصحاء تبدأ أسنانهم في الظهور عند نهاية العام الأول.

* يعتبر الإمساك والعرق الغزير وتوتر الطفل وعصبيته من أعراض مرض لين العظام.