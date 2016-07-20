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خبير اقتصادي: أحداث تركيا الأخيرة ستعود بالنفع لصالح الاقتصاد المصري

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خبير اقتصادي: أحداث تركيا الأخيرة ستعود بالنفع لصالح الاقتصاد المصري خبير اقتصادي: أحداث تركيا الأخيرة ستعود بالنفع لصالح الاقتصاد المصري

شريف حيدر

قال الدكتور شريف حيدر الخبير الاقتصادي إن الأحداث الأخيرة التي حدثت في تركيا عقب محاولة الانقلاب على أردوغان ستؤدي إلى هروب الكثير من روؤس الأموال التركية والدولية إلى خارج تركيا.

وأوضح حيدر أنه من المتوقع أن تبحث الكثير من الشركات وكبار المستثمرين على سوق أكبر ومناخ أمن فى ظل حكم ديمو قراطي، مشيرًا إلى أن ذلك المناخ متوفر في بشكل كبير.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الوقت مناسب جدًا لجذب الكثير من الاستثمارات إلى مصر، و أن مصر يجب أن  تستفيد اقتصاديا من الاضطرابات في تركيا نتيجة حركة الجيش.

وفي سياق آخر أكد حيدر أن السياحة تعد من أهم وأسرع موارد العملة الصعبة ودعما للاحتياطي الأجنبي لمصر، مشيرًا إلى أنه  يتطلب لإعادتها خطة شاملة للترويج السياحي في الخارج للعمل علي تغير الصورة الذهنية التي اعقبت ٣ طائرات شهدتها مصر في الفترة الماضية.

وأكد الخبير الاقتصادي على  ضرورة الاهتمام بحوافز الاستثمار التي تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبي لجذب تدفقات رؤوس الأموال خاصة في قطاعات مثل اقليم قناة السويس، والمشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر، موضحًا أن تلك القضايا تأتي علي رأس اهتمامات الرئيس عبد الفتاح .

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