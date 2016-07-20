أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ألمانيا والنمسا توسعان نطاق التعاون الشرطي لمكافحة أزمة اللاجئين

Google+ Print
ألمانيا والنمسا توسعان نطاق التعاون الشرطي لمكافحة أزمة اللاجئين ألمانيا والنمسا توسعان نطاق التعاون الشرطي لمكافحة أزمة اللاجئين

الحدود النمساوية الألمانية

حولت ألمانيا والنمسا مركز التعاون الشرطي الذي أقيم بشكل مؤقت لمكافحة أزمة اللاجئين إلى مركز دائم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فمن المنتظر أن يشارك بالعمل قريبًا في هذا المركز المقام في مدينة باساو بولاية بافاريا، أفراد شرطة من سلوفينيا وكرواتيا.

وقال “كونراد كوجلر”، مدير الأمن العام في النمسا، اليوم الأربعاء، إن المركز “يمثل بالنسبة لنا سدًا مزدوجًا للثغرات، لأنه عنصر جوهري في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة”.

ومن المنتظر أن ينضم إلى المركز أيضًا موظفون في الجمارك الألمانية والنمساوية، بالإضافة إلى افراد شرطة من ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا.

ويبلغ عدد أفراد الشرطة الألمانية والنمساوية العاملين في المركز حتى الآن 35 فردًا، يساعدون زملاءهم في أمور من بينها فحص الهويات وأوراق السيارات.

وكان العاملون في المركز قاموا منذ تأسيسه في نوفمبر الماضي بفحص ومراجعة أوراق 8000 شخص وإعطاء إفادات عن 3500 استفسار.

وفي حين تركزت الأعمال في الشتاء على تسجيل اللاجئين، فإن الأعمال تتركز الآن على مكافحة سرقة السيارات وتهريب المخدرات.

يذكر أن الحدود الألمانية النمساوية يمر عبرها في الوقت الراهن نحو مئة لاجئ يوميا، وكان هذا المعدل وصل في الشتاء إلى عشرة آلاف شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا