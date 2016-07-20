الحكومة السعودية تقود ثورة تكنولوجية لتطوير الخدمات الإلكترونية بالمملكة

بدأت الحكومة السعودية فى العمل بوتيرة أسرع خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك فى إطار رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، ولاسيما فى مشاريع توسعة الحرمين الشريفين ومضاعفة أعداد المعتمرين لثلاث مرات خلال آخر عشر سنوات إلى 8 ملايين شخص، أملا فى رفع العدد إلى 20 مليونا خلال 4 سنوات.

وأطلقت الحكومة السعودية ثورة لتطوير الخدمات الإلكترونية لمساعدة المعتمرين على الحصول على التأشيرة بصورة أسرع فى إطار تحسين الخدمات للمعتمرين، وذلك فى إطار ثورة تكنولوجية شاملة تقودها المملكة تستخدم فيها التطبيقات الذكية لتسهيل الحصول على المعلومات.

وتعتمد المملكة العربية السعودية فى"رؤية 2030" التى أطلقها ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان على تنويع مصادر الدخل وتقليل اعتمادها على النفط، وجاءت الرؤية فى ثلاثة محاور رئيسية أولها المجتمع الحيوى، والمحور الثانى يتمثل فى الاقتصاد المزدهر، والثالث فى الوطن الطموح.

وتعمل السعودية على تدريب 500 ألف موظف حكومى وتأهيله لتطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية فى مؤسساتها الحكومية خلال السنوات الأربعة المقبلة. كما سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذى سيعمل على بناء منصات رقمية للمهام المشترك.

يذكر أن السعودية حققت تقدماً جيداً فى مجال الحكومة الإلكترونية وخلال السنوات العشرة الماضية زاد عدد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن عن طريق الإنترنت لتشمل التوظيف، البحث عن فرص عمل، التعلم الإلكترونى، المرور والجوازات، الأحوال المدنية، الدفع الإلكترونى، إصدار السجلات التجارية وغيرها. ورفعت هذه الخدمات ترتيب السعودية فى مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من 90 إلى 36 خلال عشر سنوات فقط.

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