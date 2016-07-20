محكمة النقض تؤيد صحة عضوية النائب سعيد حساسين فى مجلس النواب

قضت دائرة الخميس (ب) مدنى بمحكمة النقض، برفض الطعن المقدم على نتائج الانتخابات البرلمانية بدائرة مركز كرداسة، المقدم من عمرو طايع، المرشح السابق فى الانتخابات، وأيدت صحة فوز النائب سعيد حساسين، بعضوية مجلس النواب. وتضمنت مذكرة الطعن المرفوض من قبل محكمة النقض، أن جولة الإعادة بين سعيد حساسين، وعمرو طايع، التى فاز خلالها “حساسين” بعضوية البرلمان، شابها العديد من المخالفات والانتهاكات، وأبرزها خرق الصمت الانتخابى من قبل مندوبيه وأنصاره، والتلاعب بصناديق الاقتراع، وتوجيه الناخبين، وأخطاء أخرى شهدتها عملية تجميع الأصوات.