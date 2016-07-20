روسيا: إسقاط الحكومة الشرعية في تركيا كان سيؤدي إلى مأساة

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نجاح الانقلاب على السلطة الشرعية في تركيا كان من الممكن أن يؤدي إلى مأساة داخل البلاد بل زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت زاخاروفا، خلال حديثها لوكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم الأربعاء، على أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” لم يبلغ أنقرة، والتي تعد عضواً فيه، بالهديد المحتمل، لأنه كان مشغولاً بالتهديد الروسي المزعوم.

وأشارت زاخاروفا إلى أن محاولة الانقلاب العسكري التي هزت تركيا، “عضو كبير ونشيط للغاية في الناتو” وقعت بعد أسبوع من قمة الحلف في العاصمة البولندية وارسو.

وقالت إن موسكو وواشنطن تعملان على زيادة فاعلية التعاون بينهما على جميع الأصعدة المرتبطة بتسوية النزاع السوري.