قرقاش: اجتماع لندن حول اليمن عكس مستوى التنسيق بين القوى الإقليمية والدولية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ان الاجتماع الرباعي حول اليمن الذي عقد اليوم في لندن كان ايجابيا حيث عكس مستوى التنسيق والتوافق بين القوى الإقليمية والدولية المسؤولة مما سيدعم الجهود السياسية في المرحلة القادمة.

وقال معاليه - في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - ان وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا اتفقوا على دقة المرحلة وأكدوا دعمهم للجهود الدولية الهادفة لحل الازمة اليمنية.

وأضاف معاليه ان المجتمعين استعرضوا جهود السلام الحالية واتفقوا على أن نجاح الحل السياسي يبدأ تسلسله بانسحاب المليشيات الحوثية من العاصمة والمراكز المدنية الرئيسية.

وشدد معاليه على أهمية أن يعي اليمنيون أهمية الفرصة السانحة في الكويت والتي قد لا تتكرر وتغليب المصلحة الوطنية فوق الطموحات الفئوية للعبور من الأزمة.