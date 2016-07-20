"الأردن" تحتفل بالذكرى 65 لاستشهاد الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة

احتفل الحساب الرسمى للديوان الملكى الأردنى الهاشمى، بالذكرى الخامسة والستين لاستشهاد مؤسس المملكة الأردنية الملك عبد الله بن الحسين.

وكتب الحساب على موقع انستجرام: "تصادف اليوم الذكرى الخامسة والستين لاستشهاد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، الذى لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك عام 1951، مؤمنا بالله، وحافظا لعهد بنى هاشم وتضحياتهم المستمرة فى سبيل الوطن والأمة".

تصادف اليوم الذكرى الخامسة والستين لاستشهاد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، الذي لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك عام 1951، مؤمنا بالله، وحافظا لعهد بني هاشم، وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن والأمة #الأردن # Jordan A photo posted by Royal Hashemite Court (@rhcjo) on Jul 20, 2016 at 8:05am PDT

ولد الملك عبد الله الأول بن حسين بن على الهاشمى فى فبراير 1882 بعد الثورة العربية الكبرى التى قادها والده ضد الأتراك، وبدأ بتأسيس الأردن عام 1927 عقب الانتخابات التشريعية وصدور القانون الأساسى وبدأت مرحلة التعليم بفتح المدارس المعدومة فى الحقبة العثمانية واهتم بالصحة والتجارة والزراعة.

وبعد نيل الاستقلال عام 1946 وتحويل إمارته إلى مملكة، حاول حل النزاع الفلسطينى - اليهودى سلميًا، وحاول إقناع العرب بقبول قرار تقسيم فلسطين، وكان دائم التردد على المسجد الأقصى للمشاركة فى أداء الصلاة، حتى اغتيل على يد الفلسطينى مصطفى شكرى الذى أطلق عليه 3 رصاصات فى الصدر والرأس، وكان ذلك فى 20 يوليو 1951.

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