"الأردن" تحتفل بالذكرى 65 لاستشهاد الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة

تصادف اليوم الذكرى الخامسة والستين لاستشهاد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، الذي لاقى وجه ربه شهيدا على عتبات المسجد الأقصى المبارك عام 1951، مؤمنا بالله، وحافظا لعهد بني هاشم، وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن والأمة #الأردن #

A photo posted by Royal Hashemite Court (@rhcjo) on Jul 20, 2016 at 8:05am PDT