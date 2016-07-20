موسكو ودمشق تبحثان سبل تسوية الأزمة السورية

بحث نائب وزير الخارجية الروسى جينادى جاتيلوف مع السفير السورى لدى روسيا رياض حداد سبل تسوية الأزمة السورية على أساس حوار سياسى واسع بين الأطراف السورية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع فى سوريا، وأثيرت أسئلة حول التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة فى سوريا من خلال حوار سياسى واسع على أسس بيان جنيف الصادر فى 30 يونيو 2012 وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254 وكذلك حلول المجموعة الدولية لدعم سوريا، كما تطرق الطرفان إلى عدد من جوانب العلاقات الروسية - السورية.

يشار إلى أن المجموعة الدولية لدعم سوريا تشمل كل من جامعة الدول العربية والصين ومصر والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان ومنظمة التعاون الإسلامى وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وقد التزم جميع أعضاء المجموعة بأن يسهلوا فورا التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذى تم تبنيه بالإجماع فى الـ18 من ديسمبر 2015.

وأكد أعضاء المجموعة استعدادهم لتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها فى قرار مجلس الأمن التى تتضمن: ضمان حدوث عملية انتقال سياسى يملكها ويقودها السوريون على أساس بيان جنيف بأكمله، والضغط من أجل إنهاء أى استخدام للأسلحة ذات التأثير العشوائي، ودعم وتسريع قبول وتنفيذ وقف إطلاق النار فى عموم البلاد، وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية بشكل فورى إلى المناطق المحاصرة وتلك التى يصعب الوصول إليها وإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، ومكافحة الإرهاب.

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