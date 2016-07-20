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نشرة ONA ا تكريم درة على الحياة.. حنان مطاوع ضيفة راديو «90 90».. الدسوقي رشدي يكتشف بورسعيد في «قصر الكلام»

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نشرة ONA

نشرة ONA

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

سلم الإعلامي عمرو الليثي، دروع التميز من قناة الحياة، لكل من” الفنانة درة، المخرج محمد العدل، الفنانة سلوى محمد علي، السيناريست محمد الصفتي، الفنان أحمد كمال، والفنانة إنجي أبو زيد”، عن أدائهم في مسلسل “الخروج “.. للمزيد

الإعلامي عمرو الليثي

الإعلامي عمرو الليثي

تحل الفنانة حنان مطاوع، ضيفةً على برنامج “كلام معلمين” من تقديم الإعلامي أحمد يونس، المذاع على الراديو 90 90، الخميس المقبل.. للمزيد

الفنانة حنان مطاوع

الفنانة حنان مطاوع

تنقل كاميرا برنامج “قصر الكلام”، صورة حية من داخل بورسعيد عن المجتمع البورسعيدي.. للمزيد

محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج قصر الكلام - أرشيفية

محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج قصر الكلام – أرشيفية

يستضيف الكاتب الصحفي خالد صلاح، مقدم برنامج “على هوى ”، المذاع على شاشة “النهار وان”، الليلة، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق.. للمزيد

جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق

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أونا

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