نشرة ONA ا تكريم درة على الحياة.. حنان مطاوع ضيفة راديو «90 90».. الدسوقي رشدي يكتشف بورسعيد في «قصر الكلام»

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

سلم الإعلامي عمرو الليثي، دروع التميز من قناة الحياة، لكل من” الفنانة درة، المخرج محمد العدل، الفنانة سلوى محمد علي، السيناريست محمد الصفتي، الفنان أحمد كمال، والفنانة إنجي أبو زيد”، عن أدائهم في مسلسل “الخروج “.. للمزيد

تحل الفنانة حنان مطاوع، ضيفةً على برنامج “كلام معلمين” من تقديم الإعلامي أحمد يونس، المذاع على الراديو 90 90، الخميس المقبل.. للمزيد

تنقل كاميرا برنامج “قصر الكلام”، صورة حية من داخل بورسعيد عن المجتمع البورسعيدي.. للمزيد

يستضيف الكاتب الصحفي خالد صلاح، مقدم برنامج “على هوى مصر”، المذاع على شاشة “النهار وان”، الليلة، الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق.. للمزيد