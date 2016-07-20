مؤتمر الدلتا للسكر يعلن عن مجموعة جديدة لعلاج السكر

أكد الدكتور محمد عاصى أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الزقازيق، ورئيس مؤتمر جمعية الدلتا والقنال للسكر المنعقد حاليا بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجارى، أن هناك أدوية جديدة تمت الموافقة عليها لعلاج مرض السكر تتمثل بالأمان، وتجنب المريض المضاعفات الناتجة عن الأدوية الأخرى.

وقال الدكتور محمد عاصى فى محاضرة له والتى استعرض فيها التوصيات الأخيرة أبريل 2016 للجمعية الأمريكية للسكر والغدد الصماء، والكلية الأمريكية للغدد الصماء عن الجديد فى مجال مرض السكر، والذى يجب أن تستوفى شروطا متعددة أهمها تأثير العلاج، والآمال فى استخدامه وتكلفة العلاج التى لا تقتصر على ثمن العلاج فقط، ولكن تجنب الأعراض الجانبية لأدوية السكر، وأهمها الانخفاض فى نسبة السكر بالدم أو زيادة وزن مريض بشكل ملحوظ مما قد يؤثر على حالته الصحية، ويعرضه لتكاليف أكثر لعلاج انخفاض السكر أو زيادة الوزن.

وأشار إلى أنه من أهم الأدوية الحديثة مجموعة "الانكرتينز" والتى تعمل على زيادة نسبة "الببتيد" المشابه للجلوكاجون بالدم، وتؤدى إلى تنبيه خلايا بيتا بالبنكرياس لزيادة نسبة إفراز الأنسولين، وخلايا "الفا "لتقليل نسبة إفراز الجلوكاجون، ويكون عمل هذه المجموعة من الأدوية مرتبط بوجود السكر أو الكربوهيدرات فى الأمعاء،ولا تعمل فى عدم وجودة، وبالتالى لا تعرض المريض لانخفاض حاد للسكر فى الدم، ولا يكون لها تأثير على وزن المريض.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم صبرى استشارى أمراض السكر بدمياط، إن مؤتمر جمعية الدلتا والقنال يعقد على مدى 3 أيام فى الفترة من 20 إلى 23 يوليو .

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد العديد من الجلسات العلمية والتفاعلية يتحدث فيها عدد كبير من أساتذة السكر من مختلف الجامعات المصرية، موضحا أن المؤتمر يشهد إعلان نتائج أبحاث معهد جوزلين الأمريكى، ويمثله الدكتور أسامة حمدى أستاذ السكر والسمنة بمعهد جوزلين بالولايات المتحدة الأمريكية عن نتائج أبحاثة المتعلقة بنظام جديد لتغذية مريض السكر يساهم فى السيطرة على مرض السكر، مع عدم إضافة أدوية أخرى، كما يشهد إعلان أبحاث معهد غنم فى مجال استخدام الخلايا الجذعية فى علاج مرض السكر لأول مرة فى مصر، وتضم الجلسات محاضرات عن تثقيف مريض السكر، وسكر النوع الأول وتأثير مرض السكر على أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب والكلى والعين والأعصاب .

وقال إن المؤتمر يعقد 3 ورش عمل عن الأنسولين والسكر والحمل والقدم السكرى .

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