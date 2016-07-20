علماء يبتكرون روبوت صغيرا يعالج الجروح الداخلية ويزيل الأجسام الغريبة

يصاب كثير من الأباء والأمهات بالذعر الناتج عن ابتلاع أحد أبنائهما شيئا غريبا كعملة معدنية أو مسمار أو مغناطيس أو بطارية، لكن هذا أصبح أمرا سهلا للغاية.

ونجح فريق من العلماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى تطوير روبوت جديد مصنوع من أمعاء الخنزير يمكنه التقاط الأجسام الغريبة التى تستقر فى الجسم ويطردها.

وحسبما جاء مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح العلماء أن الروبوت الجديد يمكنه أيضاً إصلاح وعلاج الجروح الداخلية كما يعمل على توصيل الدواء إلى المكان المستهدف.

وأشار العلماء إلى أنهم اختاروا اسم تجربتهم الجديدة وهو "اوريغامى روبوت" لأن الأداة المستخدمة على شكل الأكورديون يمكن طيه وتجميده فى كبسولة جليدية، وعندما يصل إلى المعدة يذوب وينكشف الروبوت.

وقال دانييلا روس، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعلوم الحاسوب ومختبر الذكاء الاصطناعى، إن واحدة من أهم مهام الروبوت هو إنقاذ حياة الأطفال الذين يبتلعون البطاريات المستخدمة فى تشغيل الأجهزة الإلكترونية، حيث إنها يمكن أن تحترق بسرعة من خلال بطانة المعدة وتكون قاتلة.

وأضاف البروفيسور روس أن الشركات الطبية أعربوا عن رغبتهم فى تطبيق التجارب السريرية، التى تتطلب عملية تنظيمية لإجراء الدراسات الحيوانية والبشرية.

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