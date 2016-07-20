صراع الصفقات – تقارير: بوجبا طلب الرحيل من يوفنتوس

قالت تقارير صحيفة في إيطاليا إن بول بوجبا قد طلب الرحيل من يوفنتوس تمهيدا لانضمامه إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ورد بصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية والتي كتبت القصة في 3 صفحات أوضحت من خلالهم أن صاحب الـ23 عاما يستعد للرحيل عن صفوف يوفنتوس وكتبت على الغلاف "بوجبا قرر: عزيزي يوفنتوس، اتركني أرحل".

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا قد اتفق فعليا على البنود الشخصية مع مانشستر يونايتد وأخبر يوفنتوس برغبته في الرحيل والعودة مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد.

في حين أن صحيفة "الكوريري ديللو سبورت" قالت إن بوجبا سيعود ليونايتد بمبلغ 125 مليون يورو والصفقة ستتم بعد إبداء رغبته بالرحيل.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إن الدولي الفرنسي الذي شارك مع منتخب فرنسا ببطولة يورو 2016 والتي خسرها أمام البرتغال بهدف دون رد قد طلب الرحيل عن البيانكونيري.

وأضافت الصحيفة إن بوجبا سوف يوقع على عقد "مجنون" يستمر لخمسة أعوام وسيضاعف راتبه الحالي مع يوفنتوس والذي يقدر بـ4.5 مليون يورو في الموسم.

وكانت شبكة "سكاي إيطاليا" قد قالت إن يوفنتوس رفض عرضا بقيمة 101 مليون يورو من أجل ضم بوجبا، وأشارت إلى أن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على 120 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه.