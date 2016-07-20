صراع الصفقات - مانشستر يونايتد يرغب في ضم مدافع موناكو

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مانشستر يونايتد سيتقدم بعرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني لضم فابينيو مدافع موناكو خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان صاحب الـ22 عاما لاعبا في صفوف ريو أفي وأعير لريال مدريد كاستيا خلال موسم 2012-2013 ولعب مباراة مع ريال مدريد.

ثم انضم لموناكو في 2013 وحتى 2015 على سبيل الإعارة قبل أن يشتريه النادي الفرنسي بصفة نهائية بعقد يمتد حتى 2019.

في حين أن بعض التقارير أشارت إلى أن فابينيو قد ينضم إلى نابولي بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني وقد تنهار تلك الصفقة في حالة دفع مانشستر يونايتد للضعف.

وأشار تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن عرض مانشستر يونايتد قد جعل موناكو يعيد النظر في سعر اللاعب ورفعه.

وشارك فابينيو خلال الموسم المنصرم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 أخرين.