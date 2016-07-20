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بالفيديو.. نائبة برلمانية: هناك حموات يشترطن إجراء الختان لزوجات أبنائهم لإتمام الزفاف

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بالفيديو.. نائبة برلمانية: هناك حموات يشترطن إجراء الختان لزوجات أبنائهم لإتمام الزفاف بالفيديو.. نائبة برلمانية: هناك حموات يشترطن إجراء الختان لزوجات أبنائهم لإتمام الزفاف

النائبة نادية هنري

قالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إنها تقدمت بمشروع قانون إلى المجلس لتغليظ عقوبة ختان الإناث وتحويلها من جنحة إلى جناية .

وأضافت هنري، خلال حوارها مع الإعلامي شريف بركات في برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على فضائية “الحياة”، أن أكثر من 60 عضوًا وقعوا على طلب بتشديد عقوبة الختان بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 ألا جنيه ولا تزيد عن 50 ألف لكل من شارك في العملية.

وأوضحت أن الجريمة في الختان تخص كل من شارك في العملية من الأباء والأزواج والأطباء، مستشهدة بما ذكرته النائبة منى منير في حوار اللجنة بالأمس في ذلك، بأن هناك بعض الحموات يذهبن بزوجات أبنائهم قبل الزواج إلى الأطباء لإجراء عمليات ختان لهن كشرط أساسي لإتمام الزواج.

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