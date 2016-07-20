«جوميز» يرحل عن فريق «بشكتاس» بسبب انقلاب تركيا

أعلن المهاجم الألماني، ماريو جوميز، متصدر هدافي الدوري التركي الموسم الماضي، الرحيل عن نادي بشكتاش، بسبب الوضوع السياسي الذي تعيشه تركيا إثر الانقلاب الفاشل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جوميز في صفحته على موقع فيسبوك: “لن ألعب لصالح هذا النادي العظيم مرة جديدة. قراري عائد إلى الأوضاع السياسية التي عصفت بالبلاد في الأيام القليلة الماضية”.

وتابع المهاجم حديثه متوجها إلى جماهير بشكتاش طالبًا منهم تفهم موقفه، مؤكدًا رغبته الجامحة بالدفاع عن ألوان الفريق في المستقبل بعد استتباب الأمن في البلاد بالقول: “آمل أن تتفهموا قراري. شكرًا جزيلًا لهذا النادي الرائع والمشجعين والأشخاص الذين غدوا بمثابة عائلتي.”