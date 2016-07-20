محافظ أسوان: تواصل الجهود لصيانة محطة الصرف الصحى بكيما

أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان عن تواصل الجهود ليل نهار من كل الجهات التنفيذية، لإنهاء أعمال الإصلاح والصيانة بمحطة رقم 10 لمعالجة الصرف الصحى بمنطقة كيما ووقف تدفق المياه للمنطقة السكنية المجاورة للمحطة بسبب سوء الحالة الفنية للطلمبات الحالية.

وأوضح أن هذه الجهود أثمرت عن وصول الطلمبة الجديدة فى وقت قياسى بعد توريدها من إحدى شركات القطاع الخاص بعد شراؤها من اعتمادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتى ستتولى عملية التركيب بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب.

وقدم محافظ أسوان شكره للاستجابة السريعة من اللواء سيد العشرى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعد اتصال المحافظ به أثناء تفقده للمحطة السبت الماضى للإسراع بتوريد الطلمبة الجديدة خلال الأسبوع الحالى، مع العمل على سرعة توريد الطلمبة الأخرى بواسطة شركة كيما لتصل تكلفة الطلمبتين إلى 5 ملايين جنيه وقدرة كل منها 260 لترا/ ثانية شاملة المحابس ولوحات التشغيل والقطع الفاصلة والجوانات ومفاتيح التشغيل.

ووجه اللواء مجدى حجازى السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولون العرب، لوضع برنامج زمنى محدد لسرعة تركيب الطلمبة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والآمنة أثناء عملية التركيب من أعمال مدنية وكهروميكانيكية تشمل القيام بتطهير بيارة التجميع الخاصة بالمحطة وتجهيز عدد 2 غاطس بمعرفة المقاولون العرب لصرف كافة كميات المياه من المحطة، حتى يتسنى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى تركيب الطلمبة الجديدة، وبالتوازى سيتم إجراء عملية صيانة لطلمبة رقم 3 بالمحطة مساء الجمعة القادم وتستمر لبضع ساعات. حيث سيتم قطع المياه عن المنطقة المحيطة ليتم تغيير ماسورة السحب وتركيب محبس خاص بالطلمبة، مما سيساهم معه فى عمل المحطة بالكفاءة المطلوبة وتشغيلهما للقضاء نهائياً على مشاكل محطة رقم 10 المتراكمة منذ سنوات.

وأشار إلى أن تنفيذ ذلك سبقه اتخاذ إجراء احترازى من خلال وجود فريق عمل من المقاولون العرب وأيضاً العاملين بالمحطة بالتواجد على مدار اليوم داخل المحطة، للتعامل مع أى أحداث طارئة أو مفاجئة بها وسرعة التواصل مع الأطراف الأخرى بشركتى المياه وكيما للقيام بتحويل المياه المتدفقة للمحطة إلى الخطوط البديلة فى حالة تعرض الطلمبات لأى توقف.