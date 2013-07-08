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فيلم Gravity لـ"جورج كلوني" في افتتاح مهرجان البندقية الشهر المقبل

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فيلم Gravity لـ"جورج كلوني" في افتتاح مهرجان البندقية الشهر المقبل فيلم Gravity لـ"جورج كلوني" في افتتاح مهرجان البندقية الشهر المقبل

كتب : رويترز منذ 19 دقيقة

قال منظمو مهرجان البندقية السينمائي الدولي إن فيلم Gravity للممثل الأمريكي جورج كلوني والممثلة ساندرا بولوك، سيعرض في افتتاح المهرجان الشهر المقبل.

وقال المنظمون إن الفيلم، وهو بتقنية التصوير الثلاثي الأبعاد، للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، يجسد فيه كلوني وبولوك شخصيتي رائد ورائدة فضاء تتعرض مركبتهما لكارثة في الفضاء.

وتنطلق فعاليات المهرجان في الثامن والعشرين من أغسطس المقبل، ويرأس لجنة التحكيم بالمهرجان المخرج الإيطالي المخضرم برناردو بيرتولوتشي الشهير بفيلمه "التانجو الأخير في باريس" والذي عرض في 1972.

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