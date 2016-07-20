محافظ بورسعيد: 85% من العمالة بحقل الغاز "ظهر" ستكون لأبناء المحافظة

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعى على مستوى العالم (ظهر) الواقع على مسافة 200 كم من سواحل بورسعيد والذى تم اكتشافه عن طريق شركة "إينى" الإيطالية، سوف يعود بالخير على المحافظة وأبنائها.

وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الأربعاء - إنه عقد اجتماعًا مع المسؤولين عن المشروع، وتم الاتفاق على أن تكون أولوية العمل فى المشروع لأبناء بورسعيد على أن تكون نسبة العمالة فى المشروع من أبناء المحافظة 85%.

وأضاف المحافظ أن هناك أعمال تنمية تشهدها المحافظة فى كافة أنحائها وهى مشروعات تنمية عملاقة بدءًا من الأرصفة البحرية وإنشاء أنفاق وشبكة طرق متكاملة بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية الجديدة وأيضًا الطفرة الزراعية الكبرى، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من أجل الارتقاء بالمحافظة وتنميتها فى مختلف المجالات.

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