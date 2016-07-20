خبر في الجول - سموحة يطلب الشيخ

يرغب سموحة في ضم أحمد الشيخ جناح الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وبدأ بالفعل اتصالاته لضم اللاعب.

ولم يشارك نجم مصر للمقاصة السابق مع الأهلي سوى في 5 مباريات في الدوري.

وقال مصدر مقرب من الشيخ لـFilGoal.com: "مسؤولو سموحة اتصلوا باللاعب وتحدثوا معه عن انتقاله إلى الفريق في الموسم المقبل".

وتابع "الشيخ حصل علي وعود من سموحة بالمشاركة مع الفريق وضمان عدم تكرار ما تعرض له في الأهلي، كما أخبروه بأن الفريق لديه طموح حصد البطولات افريقيا ومحليا".

واستدرك "تلقى الشيخ 3 عروض حتى الآن، ولكنه لم يحسم موقفه في انتظار تحديد الأهلي لمصيره".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لا يمانع دراسة العروض التي ستصل الشيخ، والموافقة على العرض الذي يحقق منه الاستفادة الأكبر.

الشيخ سجل هدفين في فوز الأهلي على ديروط في دور الـ32 من كأس مصر عندما لعب أساسيا.

وسجل هدف فوز الأهلي على روما الإيطالي وديا 4-3 بعد نزوله كبديل.

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