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خبر في الجول - الزمالك لكابوريا: أنت بديل محمد إبراهيم

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خبر في الجول - الزمالك لكابوريا: أنت بديل محمد إبراهيم خبر في الجول - الزمالك لكابوريا: أنت بديل محمد إبراهيم

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك لأحمد كابوريا صانع ألعاب المصري البورسعيدي الذي يفاوضه النادي الأبيض على نية الجهاز الفني في قيده إفريقيا في حال ضمه.

وكشف FilGoal.com عن أن الزمالك استطلع رأي كابوريا في الانضمام للفريق الأبيض هذا الصيف. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر مقرب من كابوريا لـFilGoal.com: "أجرى أحمد مرتضى منصور اتصالا بكابوريا، وهنأه فيه على مستواه هذا الموسم وأخبره برغبة الزمالك في ضمه".

وتابع "أحمد مرتضى أبلغ كابوريا بأنه سيكون بديل محمد إبراهيم الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لشهور طويلة، بجانب أنه سيكون أساسيا مع الفريق".

وأتم "يرغب الزمالك في قيد كابوريا في قائمته الإفريقية".

وكان كابوريا أكثر صانعي الأهداف بالدوري المصري الممتاز الموسم المنصرم، فقام بـ12 تمريرة حاسمة لزملائه.

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