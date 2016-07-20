تقرير في الجول – 3 رسائل لمحمد إبراهيم.. من رامسي ولارسون وتوتي ' عد أقوى '

تألق محمد إبراهيم مع الزمالك في الفترة الأخيرة بصورة ملفتة وفي أخر مباراة ضد ماميلودي صن داونز سجل هدفا رائعا، وبعد اقترابه من العودة لكامل مستواه الرائع، لحقت به إصابة مروعة.

دائما ما تواجه لاعب كرة القدم عقبات، الإصابة هي أقواها خصوصا وإن كانت طويلة الأمد وستبعدك لفترة لا بأس بها، لكن المهم أن تعود أقوى مما كنت عليه من قبل.

يوجه عدد من اللاعبين الذين لحقت بهم إصابات مماثلة رسائل لمحمد إبراهيم نجم الزمالك لكي يعود أقوى مما كان عليه.

أرون رامسي

نجم منتخب ويلز وأرسنال انضم للمدفعجية في 2008 بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني قادما من كارديف، وسرعان ما اكتسب مكانا في الفريق الأول، وبدأ في تقديمه نفسه حتى فبراير 2010، حينما أصيب بكسر مضاعف في الساق أثناء تدخل مع رايان شاوكروس في فبراير 2010.

لكنه عاد أقوى مما كان عليه ووجه رسالة لنجم الزمالك منذ 2011 وصرح قائلا عقب عودته :"حينما نظرت لقدمي جميعا الأفكار السيئة جاءت في رأسي، في طريقي للمستشفى الطبيب أخبرني أننا سنتخطى هذا سويا".

وأضاف رامسي "الطبيب أخبرني أيضا أنني سأعود لما كنت عليه، ساعدني ذلك لأتأكد أن هذا شيئا بإمكاني التعافي منه، آمنت بعودتي، آمنت بقدرتي على تخطي ذلك بعقليتي، أعتقد أنني قمت بذلك فعلا".

ماذا عن فترة غيابه وابتعاده عن الملاعب وشعوره؟ رامسي كان يعلم أن كرة القدم هي كل شيء له.

وقال: "في فترة غيابي عرفت كم تعني كرة القدم لي، حينما تشاهد كل تلك المباريات وأنت غير قادر على الحركة، تقول يجب أن تكون بينهم، يجب أن أكون معهم، تلك لحظات صعبة، لكن يجب أن تساعدك".

العودة

أما عن عودته فأضاف رامسي "حينما عدت من إصابتي كنت أجري فقط، وأمرر الكرة، لاحظت أنني بعيد تماما عن كل شيء كثير من الأشياء شعرت أنها اختفت".

كان أرسين فينجر مدرب الفريق قد قرر إرسال لاعبه في إعارة خلال موسم 2010-2011 وإعارة أخرى في نفس الموسم إلى كارديف لكي يكتسب حساسية المباريات سريعا وبالفعل كان النجم الويلزي قد فعل ذلك.

في موسم 2012-2013 أصبح رامسي أحد ركائز أرسنال وشارك في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 4 أهداف.

أما أفضل مواسمه مع أرسنال فكان في 2013-2014 حينما شارك في 34 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 10 أخرين.

الرسالة الأولى: لا تجزع لما أصابك يا إبراهيم، مع الوقت ستعود أقوى مما كنت عليه، أفضل مواسمك لم يأتي بعد.

هنريك لارسون

في تدخل مع سيرجي بلان لاعب ليون في بطولة الدوري الأوروبي كسرت ساق لاعب سيلتك، وغاب عن فريقه ولم يعد سوى في أخر يوم بموسم 1999-2000.

جون بارنز مدرب سيلتك تحدث بعد إقالته قائلا:" إصابة لارسون كانت العامل الأساسي في إقالتي".

تحدث لارسون نفسه عقب تلك الإصابة قائلا :"لايمكنك أن تغير ما حدث أبدا، لكن عليك أن تنظر للأمام وتحاول العودة، أنا أعرف أن ذلك سيتطلب بعض الوقت، لكنني أمتلك كل الوقت لذا لا مشكلة لدي".

وأضاف "أعلم أن التعافي يتطلب وقتا، لذا أهدف للعودة قويا في الموسم المقبل، سوف نرى سواء كانت قصيرة أو طويلة، يجب أن أكون واقعيا قليلا وأركز".

وأتم "لديك جميع أصدقائك حولك، وعائلتك بخير لذا لا يوجد شيء للقلق من أجله، سأعود".

هل عاد؟ في موسم 2000-2001 حقق سيلتك لقب الدوري الاسكتلندي بعد أن خسره أثناء إصابة لارسون وكذلك حققه في الموسم التالي، ثم حققه مرة أخيرة في 2003-2004، وكذلك كأس استكلندا مرتين وكأس الرابطة مرة، كل ذلك عقب الإصابة، بل ووصل لنهائي الدوري الأوروبي لكنه خسر أمام بورتو ومدربه جوزيه مورينيو، ثم انتقل لبرشلونة وحقق الألقاب وكذلك مانشستر يونايتد.

الرسالة الثانية: لا يمكنك أن تغير ما حدث، لا تنظر أبدا للوراء، انظر للمستقبل وانتظر ما هو قادم.

توتي

في عام 2006 بالدوري الإيطالي بمباراة إمبولي خلال شهر فبراير أصيب توتي نفس الإصابة وربما أقوى.

كيف جاءت كلمات توتي بعد الإصابة؟ "اتصل بي ريتشارد فانيلي اللاعب الذي أصابني واعتذر لي، كنت غاضبا، وندمت على تصرفي هذا".

وأضاف "هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، الإصابات تحدث، أصبت بعد 7 دقائق".

وتابع "في بعض الأشياء حينما تشاهدها، تشعر وأنه كان عليك القفز لتجنبها، لا يهم، هذا لا يحدث، لكن الإصابات تحدث".

لم يخفت نجم توتي على الرغم من تلك الإصابة، عاد في فترة قياسية وبعد أشهر قليلة شارك في بطولة كأس العالم 2006 وتوج بطلا لها مع المنتخب الإيطالي.

الرسالة الثالثة: هذه الأشياء تحدث، المهم ألا تفكر في تجنبها، عد سريعا وقويا وحقق نجاحا لا ينسى.