استبعاد مدير مبرة طنطا بسبب تكرار حالات وفيات الأطفال

قرر الدكتور مجدى العشرى وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربية استبعاد الدكتور عصام الديب مدير مستشفى المبرة بطنطا، وتعيين الدكتور أشرف مرقص مديرا للمستشفى، بسبب تكرار وفيات الأطفال فى الحضانات خاصة المبتسرين.

كانت مستشفى مبرة الأم والطفل التابعة للتأمين الصحى بطنطا قد شهدت وفاة 18 طفلا بحضانة الأطفال المبتسرين بينهم أطفال أنابيب، على مدار الشهرين الماضيين، ما دعا وكيل الوزارة لإصدار قراره السابق.

كما قرر وكيل الوزارة تكليف الدكتور محمد بيومى أستاذ طب الأطفال بطب طنطا وفريق يضم الدكتور أحمد حسام وسيد محمد وأحمد رماح لفحص ملفات الأطفال الضحايا لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود إهمال وتقصير من الأطباء المعالجين من عدمه.

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