في "سيدتي " غداً: نشاطات في كرواتيا تجمع بين الرومانسية والمغامرة

كرواتيا هي بلاد مثيرة للاكتشاف، لا سيما أن شمسها ساطعة خلال الصيف، وشواطئها الرملية البيضاء الناعمة تحاكي الخيال بسحرها! سيجد هواة المغامرات ضالتهم في الجبال الوعرة والمتنزهات الوطنية، وكذلك الأزواج الذين تنتظرهم في هذه البلاد عناوين ونشاطات تمكنهم من تجديد علاقاتهم.

للحظات رومانسية مقتطعة من اليوميات الضاغطة، ولتجديد الحب، يمكن زيارة:

- منطقة "كوراتسكو زاغوريا": إن الرحلة إلى هذه المنطقة كفيلة بجعل النفس ترتاح لرؤية أخضر الطبيعة، كما براعم التذوق ستعمل لدى اختبار الأطباق المميزة عند زيارة القرى المنتشرة في هذه المنطقة، بدون إغفال المرور بقصر "تراكوشتين" الذي يعود للقرن الثامن عشر وقصر "بيزانك" الذي تمّ تحويله إلى فندق فخم.

- مدينة "فاراجدين": تسمح زيارة هذه المدينة ذات طراز الـ"باروك" بقضاء ساعات في المتنزه الطبيعي المحمي الذي شيّد على أنقاض إحدى المقابر الأوروبية، وهو يحضن اليوم مجموعة من النباتات.

- بحيرة "يارون": تقع البحيرة ضمن نطاق العاصمة الكرواتية، وزيارتها ممتعة للغاية، حيث يمكن للثنائي تذوّق المأكولات اللذيذة المحضّرة بطريقة متقنة في المطاعم القريبة، أو ركوب الدراجة الهوائية، أو ممارسة رياضة التجذيف في مياه البحيرة.

- سوق "دولاتش": إنها السوق الرئيسية لـ"زغرب"، وتقع في وسط المدينة وتقدّم الفاكهة والخضراوات واللحوم والزهور وبعض الأشياء التذكارية الجميلة.

- بحيرات "بليتفيسيه": في المتنزه الوطني الأكثر شعبيةً في كرواتيا، بحيرات ستّ عشرة تمتاز بلونها الأزرق المضيء، وتتصل في ما بينها بشلالات مياه تخطف الأبصار، وهي محاطة بغابة كثيفة. يمكن للزوجين التعرّف إلى المكان سيراً على الأقدام، أو على متن أحد الباصات السياحية البانورامية التي تقوم بدورة في المتنزه.

نشاطات خاصّة بهواة المغامرة

- الصعود إلى قمّة "ميدفيناسييه" (1033 متراً)، الجبل الواقع شمالي العاصمة "زغرب". يمكن بلوغ المكان بالسيارة، أو بواسطة المصاعد الميكانيكية أو سيراً على القدمين، وهناك يحلو ركوب الدراجة الهوائية والخيل أو القيام بالرحلات البرية.

- استقلال الـ"تيليفريك" للوصول إلى قمّة جبل "سرتج" في مدينة "دوبروفنيك"، بهدف الإطلالة على روعة المدينة القديمة والجزر المجاورة لها! المدينة الملقبة بـ"لؤلؤة الأدرياتيك" جديرة بالاكتشاف أيضاً عند المشي بمحاذاة جدرانها. عندئذ، تدهش من روعة الشواطئ الصخرية والمحيط من جهة، ومن جهة أخرى الأبنية ذات طراز الـ"باروك" والطرق الرخام. وننصحكم القيام بهذه الجولة في الصباح لأن الطقس يكون منعشاً، وحركة السائحين أقلّ كثافة.

- اكتشاف "ستاري غراد"، المدينة الأقدم في كرواتيا، والتي وصلها السكّان الأوائل في سنة 348 قبل الميلاد، في عام ولادة أرسطو! تقع داخل الجزيرة الشعبية "كوار"، وتسمح بعيش حياة الليل الصاخبة.

إشارة إلى أنّ كرواتيا تحضن نحو ألف جزيرة، غالبيتها مأهولة بالسكان وتتصل باليابسة عبر وسائل نقل بحرية تنطلق ذهاباً وإياباً لمرات عدة في اليوم، ما يجعل من استكشافها أمراً سهلاً. وفي هذا الإطار، ننصحكم بزيارة جزر "إيلافيلي" التي تتألف من ستّ جزر ومجموعة كبيرة من أشباه الجزر، حيث يمكن التعرّف إلى قرى الصيادين والاسترخاء على الشواطئ. وقد يسهل التحضير لهذه الرحلة، انطلاقاً من مرفأ "دوبروفنيك" نحو الجزر الثلاث الأكثر شعبية: "سيبين" و"كولوسيب"و "لوبود".

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* تعرّفي إلى النشاطات المخصّصة للعائلات برفقة الأولاد في العدد الجديد من "سيدتي" غداً.