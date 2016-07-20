استشهاد فرد شرطة وإصابة آخر فى اشتباكات مع خارجين عن القانون بأسيوط

استشهد أمين شرطة وأصيب آخر بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات مع خارجين عن القانون فى حملة أمنية بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط، يفيد استشهاد فرد شرطة سرى ويدعى "سعد فرغلى درويش" من قوة مباحث مركز شرطة أسيوط، وإصابة جابر ثابت فرد شرطة سرى خلال اشتباكات مع خارجين عن القانون بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط.

وطاردت قوات الأمن الهاربين وقاموا بمحاصرة بعض المنازل التى يختبئ بها بعض المحكوم عليهم والخارجين عن القانون، وبادلتهم إطلاق النيران.

كانت مجموعة قتالية من قوات أمن أسيوط بالتعاون مع ضباط مباحث مركز أسيوط شنت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام بقرية نجع سبع التابعة لمركز أسيوط اليوم، وعلى الفور أطلق بعض المحكوم عليهم النيران على قوات الشرطة، التى بادلتهم إطلاق النيران، الأمر الذى أدى إلى استشهاد فرد شرطة سرى، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعى، والمصاب إلى مستشفى الشرطة.

وألقى القبض على عدد منهم وجارى مطاردة الباقين.

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