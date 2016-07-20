محافظ بورسعيد : اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في العالم علي بعد 200 كيلو من المحافظة

كتب- جمال نوفل

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بان اكتشاف اكبر حقل غاز طبيعي علي مستوي العالم ؤجدعلي مسافة 200 كيلو متر من سواحل بورسعيد أمر يعود بالخير علي المحافظة وابنائها والذي تم اكتشافة عن طريق شركة ايني الايطالية.

واضاف بان عقد اجتماع مع المسئولين عن المشروع حيث تم الاتفاق علي ن تكون اولوية العمل في المشروع لأبناء بورسعيد علي ان يكون نسبة العمالة في المشروع من ابناء المحافظة 85% مشيرا بان هناك اعمال تنمية تشهدها المحافظة في كافة انحائها بشرق بورسعيد في مشروعات التنمية العملاقة هناك من اعمال ارصفة بحرية وانشاء انفاق وشبكة طرق متكاملة وجنوب بورسعيد في الاستثمارات الجديدة العالمية وايضا الطفرة الزراعية الكبري موكدا علي ان هناك جهود كبيرة تبذل من اجل الارتقاء بالمحاظة وتنميتها في مختلف المجالات.