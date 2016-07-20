أخبار عاجلة

إغلاق 39 منشأة طبية في المنيا -
محافظ الإسماعيلية ورئيس أركان الجيش الثاني يلتقيان مطران الكاثوليك بالقناة -
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 2ر2 مليون أفغاني يعانون من مشاكل ذهنية -
ملامح تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي -
الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ بورسعيد : اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في العالم علي بعد 200 كيلو من المحافظة

Google+ Print
محافظ بورسعيد : اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في العالم علي بعد 200 كيلو من المحافظة محافظ بورسعيد : اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في العالم علي بعد 200 كيلو من المحافظة

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أثناء الاجتماع

كتب- جمال نوفل

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بان اكتشاف اكبر حقل غاز طبيعي علي مستوي العالم ؤجدعلي مسافة 200 كيلو متر من سواحل بورسعيد أمر يعود بالخير علي المحافظة وابنائها والذي تم اكتشافة عن طريق شركة ايني الايطالية.

واضاف بان عقد اجتماع مع المسئولين عن المشروع حيث تم الاتفاق علي ن تكون اولوية العمل في المشروع لأبناء بورسعيد علي ان يكون نسبة العمالة في المشروع من ابناء المحافظة 85% مشيرا بان هناك اعمال تنمية تشهدها المحافظة في كافة انحائها بشرق بورسعيد في مشروعات التنمية العملاقة هناك من اعمال ارصفة بحرية وانشاء انفاق وشبكة طرق متكاملة وجنوب بورسعيد في الاستثمارات الجديدة العالمية وايضا الطفرة الزراعية الكبري موكدا علي ان هناك جهود كبيرة تبذل من اجل الارتقاء بالمحاظة وتنميتها في مختلف المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا