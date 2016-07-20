‏«إستونيا» تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل بدلًا من بريطانيا

ذكرت مصادر أنه من المتوقع أن تحل إستونيا مكان بريطانيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2017.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد قالت المصادر، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إن سفراء الاتحاد الأوروبي أعربوا عن مباركتهم لهذه الخطوة التي لايزال وضع اللمسات النهائية لها.

وكان مقررًا في البداية أن تتولى إستونيا رئاسة الاتحاد الأوروبي من يناير إلى يونيو 2018، وسوف يتم تقديم كل الرئاسات التالية لمدة ستة أشهر حتى عام 2020، عندما تتولى كرواتيا الرئاسة التي لم تكن مدرجة مسبقًا في الجدول الزمني.

ثم سوف تتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2020، كما كان متوقعًا من قبل.