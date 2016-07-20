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وكيل الصحة بالغربية يقيل مدير مستشفى المنشاوى بطنطا للإهمال وتعطل أجهزة الكلى

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وكيل الصحة بالغربية يقيل مدير مستشفى المنشاوى بطنطا للإهمال وتعطل أجهزة الكلى وكيل الصحة بالغربية يقيل مدير مستشفى المنشاوى بطنطا للإهمال وتعطل أجهزة الكلى
قرر الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إقالة كل من الدكتور "عبد المنعم.ع" رئيس قسم وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى المحلة العام، والدكتور "أحمد.ح" مدير مستشفى المنشاوى العام بعد مشاهدة الإهمال فى المستشفى، وتعطل ماكينات الغسيل الكلوى بالمحلة.

وكانت الرقابة الإدارية بالغربية قد شنت حملة موسعة اليوم الأربعاء على المستشفيات لمتابعة العمل بها ورصد المخالفات، خاصة فى وحدات الغسيل الكلوى بطنطا والمحلة والسنطة، والتفتيش على وحدات ومراكز الغسيل الكلوى، للتأكد من وجود مشرف وفنى تلك الوحدات، ومدى التزام الوحدات للطرق الوقائية والفيصل بين المرضى وفحص جميع المستندات الدفترية الخاصة بالمرضى ومدى مطابقتها على الواقع.

وشارك فى الجولة الرائد محمد خلف عضو الرقابة الإدارية، تحت إشراف اللواء حيدر منصور مدير جهاز الرقابة بالغربية، والدكتورة نهاد العفيفى مديرة إدارة المستشفيات، والدكتور حامد محمود إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وتبين خلال الجولة سوء حالة النظافة، ووجود بعض الحشرات والفئران بمستشفى المنشاوى بطنطا، وتعطل ماكينات الغسيل الكلوى بالمحلة، وبناء عليه صدر القرار السابق.

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