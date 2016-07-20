ننشر صور "خيمة" القمة العربية فى موريتانيا بحضور القادة العرب

ينشر "اليوم السابع" صور"الخيمة" التى ستحتضن القمة العربية فى دورتها الـ27 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الاثنين المقبل.

وقد تم تجهيز خيمة كبيرة لاستضافة القمة العربية التى تحتضنها جمهورية موريتانيا هذه الدورة، وذلك داخل مقر قصر المؤتمرات الدولى بنواكشوط، على أن تعقد اجتماعات الوزراء والسفراء العرب داخل قاعات قصر المؤتمرات.

وشددت السلطات الموريتانية الحراسة أمام الخيمة لمنع دخول أى فرد داخلها.

وقد بدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية اليوم فى قاعات قصر المؤتمرات بنواكشوط، باجتماع لكبار مسئولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، والذى يناقش 8 بنود تتعلق بالشئون الاقتصادية العربية.



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قاعة اجتماعات القمة العربية بموريتانيا



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خيمة القمة العربية



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أعلام الدول العربية ترفرف فى العاصمة الموريتانية



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خيمة القمة العربية تشهد اجتماعات القادة العرب

- بالصور.. موريتانيا تستعد للقمه العربية بمطار جديد وإعادة رصف الطرق وقرية ثقافية.. تجهيز فنادق وفيلات وشقق سكنية لاستقبال الضيوف.. وتدشين "خيمة كبيرة" لاحتضان القمة.. وخطة مرورية جديدة للعاصمة نواكشوط